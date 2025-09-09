6. Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı Erbil'de başlıyor

7 saat önce

Erbil’de 6. Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani'nin katılımıyla bugün başlayacak.

Altıncı Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı, 9 Eylül 2025 Salı günü (bugün) Erbil’de Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla saat 10.00’da başlayacak.

Fuar, 16 farklı ülkeden 280 yerli ve yabancı firmanın katılımıyla en büyük gayrimenkul yatırım fuarlarından biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye, İran, Umman Sultanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan, Katar, Lübnan, Almanya, Suudi Arabistan, Çin, İtalya ve İspanya'nın yer aldığı fuarda, gayrimenkul yatırım projeleri ve fırsatları sergilenecek.

Dört gün sürecek olan ve her gün 10:00 - 18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak sergi, yerli ve yabancı şirketlere mutabakat zaptı ve ortak sözleşmeler imzalamaları için altın bir fırsat sunacak ve böylece Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki gayrimenkul sektörünün gelişimi için bir köprü görevi görecek.