Enerji piyasalarında İran gerginliği: ABD'li Bakan Wright "geçici" dedi

1 saat önce

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran ile yaşanan savaşın küresel enerji piyasaları üzerindeki etkilerinin "geçici ve sınırlı" olacağını savunurken, Orta Doğu’daki petrol ve doğalgaz ihracatında yaşanan aksamalara rağmen piyasaların dengeleneceğini belirtti.

Fox News kanalına mülakat veren Wright, küresel piyasalarda halen yeterli miktarda petrol bulunduğunu vurguladı.

ABD’nin petrol üretiminin rekor seviyelerde olduğunu hatırlatan Bakan, "ABD’nin yüksek üretim kapasitesi, piyasalarda oluşan mevcut şoku absorbe etmeye yardımcı oluyor." dedi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın kalıcı olmayacağını ifade eden Wright, yaşananları "yoldaki bir engel" olarak tanımladı.

Dünyadaki petrol trafiğinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına da değinen Wright, bu durumun ve fiyat artışlarının uzun sürmeyeceği öngörüsünde bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları ve Tahran’ın bu saldırılara verdiği karşılık, bölgedeki askeri gerilimi zirveye taşımıştı. Bu durum, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin aksamasına ve küresel enerji arzı konusunda endişelerin artmasına neden olmuştu.