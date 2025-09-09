İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

6 saat önce

İsrail savaş uçakları dün gece Humus ve Lazkiye vilayetlerinde çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Humus'un Oras bölgesindeki hava savunma kolejinin bombaladığını bildirdi.

Yerel kaynaklara göre Suriye'nin sahil bölgesindeki Lazkiye ilinde de şiddetli patlama sesi duyuldu.

Saldırılar, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının bir parçası olup, İsrail ordusu daha önce Golan Tepeleri sınırındaki Suriye'nin Kuneytira vilayetine birkaç kez girmişti.