Duhok'ta Kürt kültürünü tanıtan sergi düzenlendi

1 saat önce

Duhok'ta düzenlenen sanat sergisinde Kürt kültürü ve gelecek umutları anlatıldı.

Duhok, şu anda Kürt kültürüne odaklanan ve geleceği resmeden üç sanatçının resimlerinin yer aldığı bir sanat sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, geleceğe yönelik bir Kürt para biriminin tasarımı ve Kürt folklorik adetlerin çeşitli yorumları da dahil olmak üzere farklı sanatsal stiller sergileniyor.

Katılımcı sanatçılardan Aso Mamzade, Kürdistan Cumhuriyeti'nin gelecekteki para birimi için "Kurs" adını verdiği tasarımı sundu.

Aso Mamzade, eserlerinde 200 kurs üzerinde General Mustafa Barzani portresi, 500 kurs ve 50 kurs üzerinde ise diğer önemli şahsiyetlerin portreleri gibi çeşitli değer ve ayrımlar yer alıyor.

Mamzade, tasarımlarda bağımsız Kürdistan'ın gelecekteki para birimini tasvir eden ulusal sembollerin ve önemli şahsiyetlerin yer aldığını söyledi.

Sanatçı Behadin Mihemmedi, 13 eser sergiledi. Resimleri, Kürt kültürü ve folkloruna derinlemesine kök salmış olup, bu zengin gelenekleri yeni nesillere tanıtmayı amaçlıyor.

Mihemmedi, eserlerinin, düşünce, hayal gücü ve vizyonun birleşimiyle Kürt kültürel mirasına değer ve saygıyı aktardığını vurguladı.

Serginin amacı Kürt kültürünü genç nesillere tanıtmak ve geliştirmektir; sergilenen resimlerin çoğu doğrudan Kürt kültürel sorunlarıyla ilgilidir.