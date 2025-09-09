İzmir'deki silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı arttı

5 saat önce

İzmir’de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin yaşamını yitirdiği, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaştı.

Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B., annesi A.B., babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş.'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N., Ankara'da B.Y. ve C.T, Urfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.

Olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, saldırganın kar maskesi taktığı, sırtında da bir çanta olduğu görüldü.

POLİS KAKAROLUNA SALDIRAN KİM?

Polis karakoluna saldıran E.B. lise ücüncü sınıf öğrencisi. 16 yaşındaki E.B. isimli saldırganın olay öncesinde radikal örgütlere yönelik paylaşımlar yaptığı belirlendi. Zanlı, olay öncesinde radikal dini örgütlerle bağlantıya geçmiş ve ailesini "kafir" olmakla suçlamaya başlamış.

Saldırganın babası, "Son dönemde radikalleşti." dedi. Gerçek Gündem'e konuşan ailesi, "Kim ister ki evladının böyle bir bir şey yapmasını. Son dönemde çocuğumuz farklı sitelere giriyordu. Annesi onu korkuttu. 'Seni polise söyleyeceğim' dedi. Son günlerde hepimize 'Sizler kafirsiniz' diyordu. Namaz kılıyordu sürekli. Normalde pısırık bir çocuktu. Bunu yapması bizi şok etti. Keşke girdiği siteleri polise haber verseydik. Çocuğun telefonu incelensin. Kimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkacaktır." ifadelerine yer verdi.