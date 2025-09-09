Başbakan Barzani: Artık dünya ülkeleri Kürdistan Bölgesi'ne yöneliyor

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, petrol dışı gelirlerin Bağdat'a teslimi konusunda son aşamaya gelindiğini belirtirken, 10. kabineyi oluşturmak için "ortaklarını" beklediklerini söyledi. Başbakan, petrol ihracatı konusunda ise federal hükümet ile şirketler arasında anlaşma sağlanması gereken bir nokta olduğunu bildirdi.

Bugün (9 Eylül 2025 Salı günü) Erbil’de Altıncı Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı’nın açılışını yapan Başbakan Barzani, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erbil ve Bağdat arasındaki maaş ve petrol konularında yaşanan sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulmasından yana olduklarını yineleyen Başbakan, federal hükümetin yarattığı sorunları her zaman oldukça sakin bir tavırla çözmeye çalıştıklarını vurguladı.

Başbakan, “Bizim için önemli olan Kürdistan halkının mutluluğu, Kürdistan halkının huzuru ve istikrarı, Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik kalkınmasının devam etmesidir. Dolayısıyla Kürdistan Bölgesi yapması gerekeni yapmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin şu anda federal hükümet heyetiyle görüşmelerini sürdürdüğünü söyleyen Başbakan, “Petrol dışı gelirler konusunda, anlaşmanın neredeyse son aşamasına ulaştık. Petrol ihracatı konusunda Kürdistan Bölgesi'nin ne üretici şirketlerle ne de federal hükümetle bir sorunu kalmamış. Geriye şirketler ile federal hükümet arasında bir anlaşmazlık kalıyor.” diye konuştu.

Başbakan, petrol şirketlerinin artık finansal haklarının sağlanması içim garantiler aradıklarının altını çizdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti 10. Kabinesinin kurulmasına ilişkin Başbakan, “Son seçimlerden sonra hükümeti kurmaya hazırdım. Ama diğer ortaklarımızın da hazır olması gerekiyor. Onlar hazır olduğunda, Allah’ın izniyle hükümeti kurarız.” dedi.

ABD’li şirketlerden oluşan bir heyetin aldıkları davet üzerine Erbil’de olduğuna işaret eden Başbakan, “Bölgeyi ziyaret etmesi için ABD'li şirketlerden oluşan bir heyete davet gönderdik ve bugün heyet burada ve fuarın hemen ardından kendileriyle bir görüşmem olacak.” açıklamasını yaptı.

Başbakan, söz konusu heyetin Kürdistan Bölgesi ile tüm sektörlerde daha iyi ilişki kurmak istediğini ve enerji sektörü dışında diğer tüm sektörlerde gelişim sağlanması için fırsatları değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bölgedeki ticari ve ekonomik sektörü her açıdan çeşitlendirip, geliştrime politikasını uygulamaya devam edeceğinin altını çizen Başbakan Barzani, “Dolayısıyla diğer ülkelerin de artık bölgeye yönelmesinden memnuniyet duyuyorum, ki bunda elbette büyük ölçüde bölgede var olan istikrarın da etkisi var.” dedi.

Mesrur Barzani, “Kahraman Peşmergelere teşekkür ediyoruz, böyle bir atmosfer yaratan Kürdistan halkının direnişine teşekkür ediyoruz. Artık dünya ülkeleri, bölgenin ekonomik durumunu iyileştirmek için Kürdistan Bölgesi'ne yöneliyor. Ancak kendileri için, bu ilerlemeden kesinlikle faydalanacaklar.” sözlerini sarf etti.