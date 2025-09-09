Eşi, kayınvalidesi ve baldızını tabancayla ağır yaraladı

1 saat önce

Afyonkarahisar’da M.T. isimli bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve baldızını silahla yaralayarak, bacanağına da tabancanın kabzasıyla vurdu.

Afyonkarahisar'ın Örnekevler Mahallesi'nde, M.T. isimli bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi K.T., kayınvalidesi ve baldızına silahla ateş açtı. Saldırıda üç kadın ağır yaralanırken, bacanağına da tabancanın kabzasıyla vurdu.

İHA’da yer alan haberdeki iddiaya göre M.T., isimli şahıs boşanma aşamasındaki karısı K.T., kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.C.'ye henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü park içerisinde yanında bulunan tabanca ile kurşun yağdırdı.

Açılan ateşte K.T., E.K. A.C., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. M.T., ayrıca bacanağı R.Ç., isimli şahsın kafasına da tabancanın kabzası ile vurarak yaraladı.

Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.