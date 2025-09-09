Başbakan Barzani, Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı’nı açtı

6 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, 6. Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Altıncı Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı, 9 Eylül 2025 Salı günü (bugün) Erbil’de Başbakan Barzani’nin katılımıyla saat 9.50 sularında açıldı.

Fuar, 16 farklı ülkeden 280 yerli ve yabancı firmanın katılımıyla en büyük gayrimenkul yatırım fuarlarından biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye, İran, Umman Sultanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan, Katar, Lübnan, Almanya, Suudi Arabistan, Çin, İtalya ve İspanya'nın yer aldığı fuarda, gayrimenkul yatırım projeleri ve fırsatları sergilenecek.

Dört gün sürecek olan ve her gün 10:00 - 18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak sergi, yerli ve yabancı şirketlere mutabakat zaptı ve ortak sözleşmeler imzalamaları için altın bir fırsat sunacak ve böylece Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki gayrimenkul sektörünün gelişimi için bir köprü görevi görecek.