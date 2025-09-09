Macron: İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırı kabul edilemez

9 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in Katar’a düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "İsrail'in bugün Katar'a düzenlediği saldırı, sebebi ne olursa olsun kabul edilemez." dedi.

Macron, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas heyetine yönelik düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Macron, "İsrail'in bugün Katar'a düzenlediği saldırı, sebebi ne olursa olsun kabul edilemez. Katar ve Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile dayanışma içinde olduğumu belirtmek isterim. Hiçbir koşulda savaşın bölgeye yayılmasına izin verilmemelidir." dedi.

İsrail, bugün (9 Eylül Salı günü) Hamas müzakere heyetini, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef aldı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Katar‘daki patlamaların burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu söyledi.

Al Jazeera, "Hamas müzakere heyeti, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef alındı." dedi.

Al Jazeera televizyonu ayrıca Hamas kaynaklarına dayandırarak, Hamas liderlerinin İsrail suikastinden kurtulduğunu bildirdi.