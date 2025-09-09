Hamas, Katar'daki liderlerinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu duyurdu

8 saat önce

Hamas, Katar'daki liderlerinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alan suikast girişiminin "iğrenç bir suç ve tüm uluslararası norm ve yasaların açıkça ihlali" olduğu belirtildi.

Hamas'ın müzakere heyetindeki liderlerinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğuna vurgu yapıldı.

Katar'ın Mısır ile birlikte Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için arabuluculuk yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Bu suç, Katar'ın egemenliğine yönelik bir saldırıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisini görüşen müzakere heyetinin hedef alınmasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin herhangi bir anlaşmaya varmak istemediğinin kanıtı olduğuna dikkati çekildiği açıklamada, İsrail'in Gazze'deki İsrailli esirlerin can güvenliğini, devletlerin egemenliğini, bölgenin güvenlik ve istikrarını hiçe saydığı ve uluslararası çabaları engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Saldırıdan İsrail'in yanı sıra Tel Aviv yönetimine sürekli destek veren ABD yönetiminin de sorumlu tutulduğu açıklamada, Katar'ı hedef alan saldırının "Siyonist işgalci İsrail'in bölge ve dünya için bir tehdit olduğunu ortaya koyduğu" aktarıldı.

Netanyahu yönetiminin Filistinlilerin haklarını yok etmeye çalıştığı, göçe zorlama, soykırım, etnik temizlik ve aç bırakma gibi suçlar işlediği hatırlatıldı.