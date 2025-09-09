Mesrur Barzani: Bölgedeki istikrar, daha fazla yabancı şirketin fuarlara katılmasını sağladı
Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin gayrimenkul sektöründeki ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 9 Eylül Salı günü Erbil'de 6. Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı'nın açılışını yaptı.
Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımında, "Gayrimenkul sektöründe Kürdistan Bölgesi'nin kaydettiği ilerlemeden memnuniyet duydum. 280 yerli ve yabancı firmanın fuara katıldığını gördüm." sözlerini kullandı.
Başbakan Barzani, bölgedeki istikrarın, daha fazla yabancı şirketin fuarlara katılmasını sağladığını söyledi.
I’m pleased to see the progress in Kurdistan’s real estate sector at Invest Expo in Erbil. Over 280 local and international companies showcased their projects, with participation growing each year.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 9, 2025
Kurdistan is safe, stable, and open for business. pic.twitter.com/otdbWQEK9E