Politika

Mesrur ​​Barzani: Bölgedeki istikrar, daha fazla yabancı şirketin fuarlara katılmasını sağladı

kürdistan Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin gayrimenkul sektöründeki ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, 9 Eylül Salı günü Erbil'de 6. Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı'nın açılışını yaptı.

Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımında, "Gayrimenkul sektöründe Kürdistan Bölgesi'nin kaydettiği ilerlemeden memnuniyet duydum. 280 yerli ve yabancı firmanın fuara katıldığını gördüm." sözlerini kullandı.

Başbakan ​​Barzani, bölgedeki istikrarın, daha fazla yabancı şirketin fuarlara katılmasını sağladığını söyledi.

 
 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment