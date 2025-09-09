Bakanlar Kurulu "petrol dışı gelirler" ve "petrol" gündemiyle toplanacak

6 saat önce

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Irak Bakanlar Kurulu toplantısının kararlarını ele alacak.

Bakanlar Kurulu, petrol dışı gelirler ve petrol ihracatının yeniden başlatılması konularındaki son gelişmeleri görüşmek üzere 10 Eylül 2025 Çarşamba günü (yarın) toplanacak.

Özel bir kaynağın Kurdistan24'e aktardığı bilgiye göre Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Irak Bakanlar Kurulunun son toplantısının kararlarını ele alacak.

Kaynak, Bakanlar Kurulunun ayrıca iki konuyu daha görüşeceğini bildirdi.