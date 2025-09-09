Kürdistan Bölgesi Başkanlığından İsrail’in Doha saldırısına kınama
Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği bugünkü saldırıyı kınadı.
Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in bugün Doha'ya düzenlediği saldırısını kınıyoruz, (saldırı) bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit etmektedir." denildi.
Başkanlık, Katar'a tam desteğini ifade ederek, uluslararası toplumu bu eylemleri önlemek ve bölgede barış ve istikrarı sağlamak için her türlü çabayı göstermeye çağırdı.
سهركۆنهى هێرشى ئهمڕۆى ئيسرائيل بۆ سهر دهوحه دهكهين كه ئاسايش و سهقامگيريى ناوچهكه دهخاته مهترسييهوه. به تهواوى پشتيوانى قهتهرين و داوا له كۆمهڵگهى نێودهوڵهتى دهكهين ههموو ههوڵێك بدات بۆ ڕێگرى لهو كارانه و گێڕانهوهى ئاشتى و ئارامى بۆ ناوچهكه.— Kurdistan Region Presidency (@KurdistanRegion) September 9, 2025