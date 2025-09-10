Kürt bir ressam psikolojik kavramlar üzerinde çalışıyor

Çizdiği tablolarla prsikolojik kavramları tesvir etmeye çalışıyor

Genç sanatçı Çawan Rahim, insan psikolojisini tasvir eden 21 tablosunu Süleymaniye'de açtığı sergide ziyaretçilerle buluşturdu.

Süleymaniye Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Çawan Rahim, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Çalışma tarzım, üniversitedeki öğretmenlerimle yaşadığım deneyimlerden esinlenmiştir. Kendi çalışma tarzımı bulmaya ve sanatım aracılığıyla toplumdaki en önemli sorunları ortaya koymaya çalıştım." dedi.

Çawan Rahim, üniversiteyi kazandığında sanat alanında fazla bir uzmanlığı olmadığını, ancak öğretmenlerinin yardımıyla farklı alanları tanıyıp kendisine uygun olanı seçebildiğini ifade etti.

Sanatçı, eserlerinde Ekspresyonizm üslubunu kullanıyor. Bu üslup, sanatçının içsel duygularının ifadesi üzerinde duruyor.

İki buçuk metre yüksekliğinde ve 1.40 metre genişliğindeki tablolar, dairesel bir formda yerleştirilmiştir. Tabloların iç kısmı tek bir konu, dış kısmı ise başkasıyla ilgilenir.