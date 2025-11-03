Başbakan ​​Barzani Peşmerge güçlerini ziyaret etti

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Peşmerge’nin direnişi ve fedakarlığına övgüde bulunarak, Peşmerge'nin her zaman Kürdistan'ın ulusal kazanımlarının savunucusu olduğunu söyledi.

Mesrur Barzani, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü (bugün), Haci Omeran’da Peşmerge Bakanlığı 1'inci Destek Kuvvetlerini ziyaret etti.

Ziyaretinde Başbakan’ı, Peşmerge 1'inci Destek Gücü Komutanı Tuğgeneral Sihad Barzani karşıladı.

Peşmergelerle hatıra fotoğrafı da çektiren Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin ulusal kazanımlarını, anayasal yapısını, güvenliğini ve huzurunu her zaman savunan Peşmerge güçlerinin direnişini ve fedakarlıklarını övdü.