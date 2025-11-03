Başkan Barzani, Zalmay Halilzad ile Irak ve bölgedeki gelişmeleri görüştü

20 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, ABD'nin eski Irak Büyükelçisi Zalmay Halilzad ile yaklaşan Irak Parlamento seçimlerini görüştü.

Başkan Barzani, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü, Selahaddin’de, diplomat ve ABD'nin eski Irak Büyükelçisi Zalmay Halilzad’ı kabul etti.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki siyasi durum ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Irak'taki siyasi süreç, Irak Parlamento seçimleri ve Kürdistan Bölgesi'ndeki iç durum da görüşmede ele alınan konular oldu.