Başbakan’dan Albay Richard Nabb'ın ailesine başsağlığı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Albay Richard Nabb'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, Nabb'ı Kürdistan halkının dostu olarak nitelendirdi.

Başbakan Barzani, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunarak, “Huzuru Temin Harekatı'nda onurla görev yapan ve sonrasında Kürdistan halkının dostu olarak kalan Albay Richard Nabb'ın vefatı nedeniyle en içten taziyelerimi sunuyorum.” sözlerine yer verdi.

Albay Nabb'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Mesrur Barzani, “Şefkati ve liderliği asla unutulmayacak.” dedi.

Huzuru Temin Harekatı, ABD ve bazı koalisyon güçlerinin birlikte yürüttüğü bir operasyondu.

Söz konusu harekat, Körfez Savaşı'ndan sonra terörizm ve eski Irak rejiminin saldırılarından korkarak yaşadıkları yerleri terk eden Güney Kürtleri savunmak ve onlara insani yardım sağlamak amacıyla 1991 yılının nisan ayında başlatıldı.