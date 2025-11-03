Mark Savaya: Irak ile Türkiye arasındaki su anlaşması bölgesel iş birliği için önemli bir adım

1 saat önce

ABD’nin Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, Irak ile Türkiye arasında varılan su anlaşmasını, milyonlarca Iraklının yaşam kaynağı olan suya sürdürülebilir erişimi güvence altına almak için önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Mark Savaya, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Irak ve Türkiye'yi, devam eden su yönetimi sorunlarının çözümüne yönelik varılan anlaşmadan dolayı kutladı.

Anlaşmanın önemine işaret eden Savaya, “Bu anlaşma, bölgesel iş birliğini güçlendirmek ve milyonlarca Iraklının yaşam kaynağı olan suya sürdürülebilir erişimi güvence altına almak için önemli bir adımdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Mark Savaya, “ABD, Irak'ın ve halkının daha fazla istikrar, refah ve sürdürülebilir bir çevre elde etme çabalarını destekleme konusundaki kararlı desteğini sürdürmeye devam edecektir.” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Kasım 2025 Pazar günü Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi"ne imza attı.

Söz konusu mekanizma, 2024'te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyareti sırasında akdedilen "Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması"nın fiilen uygulanmasını sağlayacak düzenlemeleri içeriyor.

22 Nisan 2024'te imzalanan "Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" ile 2 Kasım'da imzalanan "Finans Mekanizması" belgesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir stratejik dönemin başlangıcına işaret ediyor. Bu çerçevede Türk müteahhitlik firmalarının Irak pazarına erişiminin kolaylaşması ve stratejik öneme sahip projelerde yeni fırsatlar elde etmesi bekleniyor.