DEM Parti heyetinden Öcalan'la 5 saat süren görüşme

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’la yaklaşık 5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’la bir araya geldi.

Yaklaşık 5 saat süren görüşme sonrası heyetin İmralı’dan döndüğü öğrenildi.

İmralı Heyetinin, yarın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Basın-Yayın Sorumlusu Tayip Temel, 1 Kasım'da katıldığı televizyon programında İmralı Heyetinin 3 Kasım'da Öcalan’la görüşeceğini söylemişti.

Temel, sürece dair ikinci aşamanın etkili ve sağlıklı bir şekilde yürümesi, sonuç alıcı olması için kasım ayı içerisinde gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu bağlamda komisyonun hem ada ziyareti gerçekleştirmesi hem de yasal çerçeveyi tartışması açısından Kasım ayı kritik ve önemli bir ay." demişti.

DEM Parti İmralı Heyeti, en son 3 Ekim 2025'te Öcalan ile görüşmüştü.