Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Karakaya görevinden istifa etti

25 dakika önce

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa etti.

Karakaya, 12 Eylül Cuma günü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Melih Karakaya, paylaşımında, "10 Mart 2025 tarihinde büyük bir onurla başladığım Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum." ifadesini kullandı.

CHP'li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ise 9 Eylül Salı günü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, partisinden istifa ettiğini bildirmişti.