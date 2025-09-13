Rusya'nın doğusunda 7,7 büyüklüğünde deprem

3 saat önce

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadasında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Rusya Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadasında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada ise depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,4 olduğu aktarıldı.

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede meydana gelen depremin ardından uzmanların sosyal tesisleri ve konutları incelemeye başladığını belirterek, tüm hizmetlerin yüksek alarma geçirildiğini aktardı.

Bölgenin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde sarsıntıların 4-6 şiddetinde hissedildiğine dikkati çeken Solodov, "Tsunami tehdidi ilan edildi." dedi.

Solodov, vatandaşların Halaktırskiy Plajı ve diğer tsunami tehlikesi olan bölgelerde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.