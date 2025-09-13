Erdoğan: Süreci sabırlı, dikkatli ve samimi bir tavırla ilmek ilmek dokuyoruz

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış sürecini baltalamaya dönük her türlü teşebbüsü boşa çıkardıklarını belirterek, Kürtler ve Türkler arasındaki kardeşlik ve tecrübenin her türlü oyunu bozacak, her türlü sorunu aşacak kudret ve kuvvete sahip olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

İktidarın “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı barış sürecini baltalamaya dönük her türlü teşebbüsü boşa çıkardıklarını kaydeden Erdoğan, “Sabırlı, dikkatli ve samimi bir tavırla, 86 milyonu kuşatan, kucaklayıcı bir üslupla süreci ilmek ilmek dokuyoruz. İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz. Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarını tamamen yıkarak 86 milyon, hep beraber daha huzurlu, daha müreffeh, barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir geleceğe yürüyelim istiyoruz.” diye konuştu.

İstikrarlı bir şekilde barış sürecinde adım adım ilerlediklerini söyleyen Erdoğan, “Şunu herkes bilsin ve anlasın. On yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye alışanlar, açık söylüyorum, bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Allah'ın izniyle, buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken, ‘böl, parçala, yönet’oyununun tekrar sahnelenmesine rıza göstermeyeceğiz. ‘Vadedilmiş topraklar’ hezeyanıyla hareket edenler, ister kabul etsin, ister etmesin, bölgemizin geleceğinde teröre ve terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur, inşallah olmayacaktır.” sözlerini sarf etti.

Türkler, Kürtler ve Araplar arasındaki kardeşliğin her türlü oyunu bozacak, her türlü sorunu aşacak kudret ve kuvvete sahip olduğunu savunan Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

“Evvelallah, bizim hem kardeşliğimiz hem de asırlara sari tecrübemiz her türlü oyunu bozacak, her türlü sorunu aşacak kudret ve kuvvete sahiptir. Türkler, Kürtler, Araplar olarak nasıl bin yıldır yan yana yaşıyorsak, yine bir ve beraber olmaya, aynı gözyaşının ve gökyüzünün altında kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum. Siz kardeşlerimle birlikte milletimizin ve sınırlarımızın ötesindeki kardeş halkların da nifak odalarına ve odaklarına prim vermemesini önemle rica ediyorum.”

Ana muhalefetin "kavga, kaos ve kriz"den oluşan bir "3K girdabında" debelendiğini ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Manavgat skandalı sonrası attığı iftiraların altında kaldığını belirten Erdoğan, yeni ortaya çıkan rüşvet görüntülerini hatırlatarak sert eleştiriler yöneltti.

Erdoğan, Özel'e yönelik, "Malum, CHP Genel Başkanı son dönemde elinde hesap makinesiyle kuyumcu gezmeyi çok seviyordu. İşte ona fırsat. Gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın. Haysiyeti varsa polis ve yargımızdan özür dilesin." çağrısında bulundu.

Skandalla ilgili tüm tarafların CHP'li olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ortada CHP içi bir meydan muharebesi var. Biz bu kavganın hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız Bay Özgür." diye konuştu.

Öte yandan CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı. Özlem Vural Gürzel'in rozetini takan Recep Tayyip Erdoğan, "Saflarımızı sıklaştırıp, genişletiyoruz." dedi.