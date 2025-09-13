Hamdi Kılıç vefat etti; Erdoğan, taziye mesajı paylaştı

25 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti.

Bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle hayata gözlerini yuman Kılıç'ın cenazesi, bugün (13 Eylül 2025) ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığında defnedilecek.

2007'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015'ten itibaren Erdoğan'ın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin de başında bulunuyordu.

Erdoğan, Hamdi Kılıç’ın vefatı üzerine sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

“Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Hamdi Kılıç kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.”a