AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Barış süreci aşama aşama ilerliyor

3 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, hükümetin barış sürecini "soğukkanlı, temkinli ve dikkatli" bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, sürecin akamete uğratılmasına yönelik girişimlere karşı uyarıda bulundu.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Iğdır'ı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya gelen Zorlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonunun sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de geleceğini yakından ilgilendirdiğini kaydeden Zorlu, vizyonun üç temel ayağı olduğunu aktararak, şöyle sıraladı:

“Birincisi Türkiye'yi her sahada kalkındırmak ve birlik beraberlik içinde iç cepheyi güçlendirmek. İkincisi, geçmişten güç alan bir dış politika hedefi. Üçüncüsü ise ülkeyi ekonomik refah noktasında rekabet edebilir konuma taşımak."

İktidarın "Terörsüz Türkiye " olarak nitelendirdiği barış süreciyle ilgili Zorlu, "Bu süreç Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme vurgusu ve vizyonuyla başladı, aşama aşama ete kemiğe büründü. Biz bu süreci gayet soğukkanlı, temkinli ve dikkatli bir biçimde sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.

Barış sürecinin akamete uğratılmasına yönelik girişimlere karşı uyarıda bulunan Zorlu, "Provokasyonlara, manipülasyonlara ve yanlış bilgilendirmelere karşı dikkatli olmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Kürşad Zorlu, barış sürecinin tamamlanmasıyla bölgede "güçlü bir kalkınma hamlesi" olacağını da sözlerine ekledi.