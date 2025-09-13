Ahmed Şaraa: Suriye’de olası bölünmeden Irak ve Türkiye ciddi zarar görür

SDG ile Şam arasındaki anlaşma askıya alındı

2 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile sağlanan anlaşmanın askıya alındığını belirterek, Rojava’daki gelişmelerin özellikle Irak ve Türkiye üzerinde etkiler yaratabileceğine işaret etti.

Basına açıklamalarda bulunan Ahmed Şaraa, "Suriye'nin tek bir toprak parçasından bile vazgeçmeyeceğini ve Suriye'nin birlik olması gerektiğini" savunarak, "Eğer Suriye'nin kuzeydoğusu bir tür bölünmeye giderse, Irak ve Türkiye ciddi şekilde zarar görür." dedi.

Ahmed Şaraa, İsrail’in, Suriye'yi bölmeye çalıştığını ve İran'la çatışma alanı haline getirmek istediğini söyledi.

Şaraa ve SDG Komutanı Mazlum Abdi, 10 Mart 2025'te bir güvenlik anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma, SDG'ye bağlı tüm sivil ve askeri kurumların Suriye devleti çatısı altında birleştirilmesini öngörüyordu.

Söz konusu anlaşmanın uygulanmasının kasıtlı olarak yavaşlatıldığını ve şu anda askıya alındığını bildiren Şaraa, SDG’nin Suriye’deki Kürtlerin tamamını temsil etmediğini kaydetti.

Şaraa, “Süveyda'nın ve Suriye'nin kuzeydoğusunun çıkarları Şam ile örtüşmektedir. Bu durum, Suriye için yaralarını sarma ve yeni bir döneme başlama fırsatı sunmaktadır." ifadesini kullandı.

Güvenlik üzerine İsrail'le müzakerelere devam ettiklerini aktaran Şaraa, Suriye'nin 1974 Anlaşması’na bağlılığını gösterdiğini ve Birleşmiş Milletlere (BM) yazı gönderdiklerini dile getirdi.

Şaraa, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) eski durumuna dönmesini talep ettiklerini bildirerek, "İsrail’in 8 Aralık’tan önceki haline dönmesi için bir güvenlik anlaşması üzerinde müzakereler yapılıyor." bilgisini verdi.