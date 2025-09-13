Hoşyar Zebari: Irak’ta milisler kontrol altına alınmalı

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Irak'ın milisleri kontrol altına alabilmesi için kanunlara ve mahkemelere ihtiyacı olduğunu söyledi.

KDP Politbüro Üyesi Zebari, The National gazetesine verdiği özel röportajda Irak’ın siyasi durumuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Irak’ın, ilerleyip kendini geliştirebilmesi için şu anda altın bir fırsata sahip olduğunu vurgulayan Zebari, “Irak'taki güvenlik durumu şu anda daha iyi ve terör saldırıları daha az, bu da yabancı yatırımcıları çekebilir.” dedi.

Hoşyar Zebari, “Irak'taki durum, özellikle petrol sektöründeki ABD şirketlerinin Irak'a gelip yatırım yapmasını teşvik etti.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarını hedef alan ardından insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin Zebari, “Irak Hükümeti iyi niyetini sergiledi ve soruşturma başlattı, ancak soruşturmanın tamamlanmasının ardından insansız hava aracı saldırılarının failleri ortaya çıkarılmadı.” diye konuştu.

KDP Politbüro Üyesi Zebari’ye göre Irak'ın her şeyden önce yatırımcılar için iyi ve barışçıl bir ortama, ayrıca milisleri kontrol altına alacak yasalara ve mahkemelere ihtiyacı var.