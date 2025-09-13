İsrail istihbaratı: İran'ın nükleer programı yok edilmedi

2 saat önce

İsrailli yetkililer, haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılara ilişkin değerlendirmelerini yakın zamanda Fransız yetkililere sundu. Buna göre İran’ın nükleer tesisleri yok edilmedi.

Le Monde gazetesinin 13 Eylül’de yayınlanan sayısında, Elysee Sarayı'na yakın bir kaynağa dayandırılan habere göre ABD istihbarat örgütlerinin İran'ın nükleer programı konusunda Avrupa'daki ortaklarıyla tüm iş birliğini askıya almasının İran’ın nükleer tesislerine yönelik bilgiler Fransa için özel bir önem taşıyor.

İran ile ABD-İsrail koalisyonu arasında 12 günlük savaş sırasında 13-25 Haziran tarihleri ​​arasında İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılardan bu yana, İran'ın nükleer silah programının kaderine ilişkin resmi açıklamalar çelişkili.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 10 Temmuz'da Le Monde'a yaptığı açıklamada, “Nükleer programımızın imha edildiği iddiası yanlış bir yorumlamanın sonucudur.” demişti.

Arakçi, “Nükleer silahlanma yarışı aslında yeniden başladı.” diyerek, gözdağı vermişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programını tamamen yok ettiğini 26 Haziran'da gururla duyurmuş, aksi yöndeki tüm haberleri yalan haber olarak nitelemişti.

Elysee Sarayı'na yakın bir Fransız diplomatik kaynağın verdiği bilgiye göre İsrailliler, haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yönelik yoğun bombardımana ilişkin değerlendirmelerini eylül ayı başlarında Fransız yetkililere ilettiler. Söz konusu değerlendirme Beyaz Saray'ın açıklamalarıyla çelişiyor.

Kaynağın aktardığı bilgiler çerçevesinde raporda, ““Santrifüj üreten fabrikalar ve uranyum zenginleştirme tesislerinin büyük kısmı, özellikle Fordo ve Natanz’da, imha edilmiş olmasına rağmen, bu malzemelerin bir kısmı imha edilmemiş olup, hala kullanılabilmektedir.” ifadeleri yer aldı.

İsrail istihbaratının değerlendirmelerine göre "bombalamalarda imha edilmeyen teçhizat, programın kısa sürede yeniden başlatılmasına yetmiyor, ancak zaman içinde İran gerekli teçhizatı yeniden inşa ederek nükleer programını yeniden başlatabilir."