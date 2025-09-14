Öcalan’dan Arap aşiretlere mesaj: “Kürt ve Arap kardeşliğini ve ittifakını destekliyorum”

5 saat önce

PKK lideri Abdullah Öcalan, Cizre, Deyrizor, Reqa ve Tebqa bölgelerindeki Arap aşiretlerine gönderdiği mesajında, “Kürt ve Arap halklarının kardeşliğini ve ittifakını, tarihsel temeli nedeniyle destekliyorum.” dedi.

Öcalan, "Cizre, Deyrizor, Reqa ve Tebqa bölgelerindeki şeyh ve aşiret büyüklerine” hitaben bir mesaj gönderdi.

Demokratik ulus sistemi temelinde Kürtlerle olan birliğin ve desteğin önemine değinen Öcalan mesajında, "Bu birliktelikle, Arap ve Kürt halkları arasındaki ilişki ve ittifaka inanan yeni bir tarihi temel oluşturuyorsunuz." ifadesini kullandı.

Kürt ve Arap halklarının ilişkilerine değinen Abdullah Öcalan, "Tarihin derinliklerinde, Arap ve Kürt halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik her zaman ön planda olmuştur. İslam'ın doğuşu ve Hz. Muhammed'in önderliğinde yayılması sırasında bile bu dostluk, çoğu Kürt'ün kolayca Hanefi Müslüman olmasını sağlamıştır. Bunun temel nedeni, Kürtler ve Araplar arasındaki güçlü ilişkilerdir. İki halk arasındaki bu kardeşlik ilişkileri, İslam'dan sonra da yüzyıllar boyunca devam etmiş ve gelişmiştir." dedi.

Öcalan, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün öncülük ettiğiniz bu birliktelik, bir yandan tarihsel, diğer yandan toplumsal bir anlaşmadır. Aynı zamanda siyasi bir temeli de vardır, bu nedenle Suriye'deki bu konum ve birlik büyük önem ve anlam taşımaktadır. Kürt ve Arap halklarının kardeşliğini ve ittifakını, tarihsel temeli nedeniyle destekliyorum.

Bu temelde kendimizi geliştirdik. Kardeşlik ve demokratik ulus temelinde bakış açıları oluşturduk. Tüm insanlar eşit, özgür olmalı, birlikte yaşamalı ve kendi kendilerini yönetmelidir. Eşitlik ve adalet bu temelde inşa edilmelidir. Kürtler ve Araplar birlikte yaşamalıdır. Bu aynı zamanda QSD’ye desteğinize de bağlıdır. QSD’ye desteğiniz büyük önem ve anlam taşımaktadır.

Sevgili dostlar:

Demokratik, güvenli, birleşik ve adil bir Suriye'nin inşasında önemli ve tarihi bir rol oynayabilirsiniz. Arapların, Kürtlerin, Süryani-Asurilerin ve bu kutsal topraklarda yaşayan herkesin bu tarihi kardeşlik için birlikte çalışması önemlidir."