SDG: Deyrizor’da Şam yönetimine bağlı silahlı gruplar güçlerimize saldırdı

"Güçlerimiz gerekli önlemleri alarak saldırıya karşılık verdi"

4 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Deyrizor kırsalında Şam yönetimine bağlı silahlı grupların güçlerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

SDG Basın Merkezi tarafından 14 Eylül Pazar günü yapılan açıklamada, Suriye Hükümeti güçlerinin Deyrizor kırsalında SDG güçlerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamanın devamda şu ifadelere yer verildi:

"14 Eylül 2025 Pazar günü saat 09:00'da, Deyrizor’un doğu kırsalındaki Dirinc beldesi El-İşara Köprüsü yakınlarında Fırat Nehri kıyısında konuşlanmış olan güçlerimiz, Şam Hükümetine bağlı silahlı grupların doğrudan saldırısına maruz kaldı. Silahlı gruplar, nehirden kaçakçıları geçiriyordu.

Güçlerimiz gerekli önlemleri alarak saldırıya karşılık verdi.

SDG olarak, bölgelerimizin güvenlik ve istikrarını korumaya kararlıyız. Bu saldırıdan Şam hükümetinin ve mensuplarının sorumlu olduğunu ve bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açabilecek kaçakçılık faaliyetlerinin önünü açtığını belirtiyoruz."