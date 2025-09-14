ENKS'den Suriye yönetimiyle "ciddi diyalog" çağrısı

5 saat önce

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Kürt sorununa adil ve kapsamlı bir çözüm için Şam yönetimiyle ciddi bir diyaloğun yapılması gerektiğini vurguladı.

ENKS, yaptığı açıklamada, devletin gelecekteki yönetimini belirlemek ve Kürt sorununa adil ve kapsamlı bir çözüm bulmak için Suriye Hükümetiyle ciddi bir diyalog çağrısında bulundu.

Konsey, "Suriye halkının tüm toplulukları arasında iş birliği ve ortak çalışma" çağrısında bulunarak, bu ortak çalışmanın Suriye'deki tüm toplulukları kapsayan çoğulcu demokratik bir devlette herkesin haklarını garanti altına alacak şekilde olması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Suriye toplumunun tüm kesimlerinin aktif ve kapsayıcı katılımını gerektiren yeni bir Suriye devletinin inşası aşamasına dikkat çekilirken, Kürt halkının, Suriye'deki siyasi yaşamın gelişmesindeki rolüne işaret edildi.