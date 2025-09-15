Fidan: "Suriye'nin güneyindeki olayları çok tehlikeli buluyoruz"

9 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını çok yakından takip ettiklerine işaret ederek, "Suriye'nin güneyindeki olayları çok tehlikeli buluyoruz." dedi.

Bakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha'da katıldığı İslam İş birliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Al Jazeera Arapça ve Katar TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını çok yakından takip ettiklerine işaret eden Fidan, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed döneminden itibaren İsrail'in Suriye'ye yönelik devam eden saldırıları olduğunu ve bugün bunların belli oranda azalsa da devam ettiğini dile getirdi.

Fidan, Suriye'nin güneyinde yaşananlara ilişkin, "Ama güneydeki olayları çok tehlikeli buluyoruz. Özellikle toplumsal fay hatları üzerinden Suriye'de bir bölünme alanı yaratmanın ne Suriye'ye ne bölgeye bir faydası olmayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Körfez ülkelerinin de Türkiye'nin de ABD ile ilişkilerinin iyi olduğuna ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile özel bir ilişkisi bulunduğuna işaret eden Fidan, "Fakat Amerikan politik sisteminde biliyorsunuz, İsrail'le ilişkiye gelince bir istisna alanı var. Bu istisna alanı maalesef diğer bütün ilişkilerin birden üstüne çıkıyor. Bu tabii, Amerika'ya bölgede puan kaybettiren, pozisyon kaybettiren bir durum. Amerika'nın bölgedeki dostlarını oldukça gücendiren, Amerika'yı da zor duruma düşüren." diye konuştu.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve kendilerinin ABD ile her seviyede görüşerek, İsrail'in bölgede ortaya koyduğu insanlık suçlarının, sivil kayıpların ve yayılmacılığın esasında sadece bölgeyi değil; küresel güvenliği de çok etkilediğini ve ABD'nin öncülük ettiği uluslararası sistemi topyekun çöküşün eşiğine getirdiğini her fırsatta söylediklerinin altını çizdi.

Bakan Fidan, bu noktada ABD siyasal sisteminin harekete geçme konusunda kendi içlerinde açmazları olduğunu ve bunu da kabul etmek gerektiğini dile getirdi.

Bölgedeki problem alanının İsrail'in Filistin topraklarını işgali üzerinden başladığını ve daha sonra bu sorunun aslında evrildiğini kaydeden Fidan, "Sadece şu anda Filistin topraklarının işgali, Gazze'deki soykırım değil, aynı zamanda İsrail'in bölgede yayılmacılığının da bölge ülkeleri için büyük bir tehdit oluşturduğunu görüyoruz; bölgedeki diğer Arap ülkelerine, İslam ülkelerine İsrail'in saldırması ve topraklarını işgal etmeye başlaması." dedi.