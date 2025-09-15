Irak, Türkiye ve İran dışişleri bakanları ilişkileri ve bölgedeki durumu görüştü

8 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Katar'da İranlı ve Türk mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü.

Bakan Hüseyin, 14 Eylül 2025 Pazar günü Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı İslam İş birliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Görüşmede Bağdat ve Tahran arasındaki ikili ilişkiler ve genel olarak bölgesel gelişmeler ele alındı.

Irak Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Fuad Hüseyin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta Körfez ülkeleri, Irak ve İran arasında, ilişkileri, diyaloğu ve bölgesel koordinasyonu güçlendirmek amacıyla ortak bir toplantı yapılmasını önerdi.

Açıklamada, Bakan Hüseyin'in İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını kınadığı ve bunun bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bağdat-Ankara arasındaki ikili ilişkileri ve su meselesini görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca PKK meselesi, Suriye'deki durumun ve Irak Parlamento seçimlerinin de ele alındığı kaydedildi.