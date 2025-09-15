İsrail Savunma Bakanlığı: 31 bin subay ve asker ruh sağlığı sorunları yaşıyor

8 saat önce

İsrail Savunma Bakanlığı, 31 bin subay ve askerin ruh sağlığı sorunları yaşadığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana 20 bin askerin daha yaralandığı teyit edildi.

Bakanlık, "31 bin subay ve asker ruh sağlığı sorunları yaşıyor ve durumları takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "7 Ekim 2023'ten bu yana 20 bin subay ve asker yaralandı. Her ay asker ve subaylardan 1000 yeni yaralanma tanıma başvurusu ekleniyor." denildi.

99 subay ve askerin uzuv kaybı nedeniyle tedavi gördüğü, 16 subay ve askerin ise tam felç durumunda olduğu belirtildi.