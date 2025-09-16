Irak Bakanlar Kurulu toplantısında Kürdistan petrolünün ihracatı ele alındı

3 saat önce

Irak Bakanlar Kurulundan kaynak, Petrol Bakanlığının petrol şirketlerine dolar yerine petrol vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

Irak Bakanlar Kurulu, 16 Eylül Salı günü, haftalık toplantısını Başbakan Muhammed Şiya Sudani’nin başkanlığında düzenledi.

Bakanlar Kurulundan kaynağın Kurdistan24'e aktardığına göre Kurulun haftalık toplantısında petrol ihracatı meselesi görüşüldü.

Kurul, Irak Petrol Bakanlığı ve Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığının, petrol ihracatının yeniden başlaması yönünde attığı son adımları memnuniyetle karşıladı.

Petrol Bakanlığının petrol şirketlerine varil başı 16 dolar yerine, petrol vermeyi kabul ettiği belirtildi.

Daha önce petrol şirketleri Irak Petrol Bakanlığından kendilerine güvence vermesini talep etmişti.

Devlet Konseyi, Yargıç Kerim Khasbak başkanlığında 16 Eylül 2025 Salı öğleden sonra, Kürdistan Bölgesi Maliye ve Adalet Bakanlıklarının danışmanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirmişti.

Kürdistan Bölgesi petrol dışı gelirleri konusunun gündemini oluşturduğu toplantının 17 Eylül Çarşamba gününe (yarın) ertelenmesi kararlaştırılmıştı.

Konseyin, Kürdistan Bölgesi'nin petrol dışı gelirleri konusunu çözüme kavuşturması, bu konudaki görüşünü Irak Bakanlar Konseyine sunması, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin mi yoksa Irak Maliye Bakanlığının mı haklı olduğuna karar vermesi bekleniyordu.

Kürdistan Bölgesi'nin petrol dışı gelirleri dosyası, 9 Eylül 2025 Salı günü, Irak Bakanlar Kurulu tarafından Devlet Konseyine gönderilmiş ve karara bağlanması talep edilmişti.