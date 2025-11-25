Ciwan Haco'dan Zaho SK taraftarları için destek çağrısı

5 saat önce

Kürt müzisyen Ciwan Haco, 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü'ne aday gösterilen Zaho Spor Kulübü'ne oy verdiğini belirterek, herkesi Zaho SK'yı desteklemeye çağırdı.

Ünlü sanatçı Ciwan Haco, sosyal medya platformu Facebook hesabından paylatığı bir videoyla 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü'ne aday gösterilen Zaho Spor Kulübü için destek çağrısı yaptı.

Zaho taraftarlarına oy verdiğini belirten Haco, "Zaho Spor Kulübünün dünya düzeyinde birinci olmasını temenni ediyoruz. Kalbimiz Zaho ile birlikte. Zaholulara başarılar diliyoruz." dedi.

Zaho taraftarlarını desteklemek için buraya tıklayın

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 6 Kasım 2025 Perşembe günü 2025 En İyi Taraftar Ödülü için adayları açıklamıştı.

Zaho SK taraftarları ile iki spor kulübünün taraftarı ödüle aday gösterilmişti.

Geçen sezon, Zaho taraftarları 13 Mayıs'ta Hudud SK'ya karşı oynadıkları maç öncesinde stadyuma yaklaşık 30 bin bebek oyuncağı atmış, ardından tüm bebekleri toplayarak hasta çocuklara bağışlamıştı.

FIFA'nın açıklamasına göre oyuncakların stadyuma atılması, Kürdistan, Irak ve Asya spor camiasının tanıdığı insani bir ruhu gösteriyor.