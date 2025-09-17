ABD Merkez Bankası dokuz ay sonra faiz oranlarını düşürdü

1 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 puan düşürdü ve yılın geri kalanında da kademeli indirimler yapılacağını duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni atanan Stephen Miran'ın 50 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişim göz önünde bulundurularak federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4-4,25 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Son göstergelerin yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetteki büyümenin ılımlı hale geldiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, istihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının bir miktar artsa da düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun ise hızlandığı ve bir miktar yüksek kalmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı görüşünde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, politika faizinde ek ayarlamalar değerlendirilirken gelen veriler, gelişen görünüm ve risk dengesinin dikkatle inceleneceği vurgulandı.