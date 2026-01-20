Başbakan Barzani Davos'ta "Kurdistan House"un açılışını yaptı

8 saat önce

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) başlamasıyla eş zamanlı olarak, "Kurdistan House" (Kürdistan Evi) bir kez daha kapılarını küresel liderlere, iş dünyasına ve zirve konuklarına açtı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin gözetiminde faaliyet gösteren bu stratejik merkez; yatırım fırsatlarının tanıtılması ve ekonomik diplomasinin güçlendirilmesi amacıyla, Kürdistan Bölgesi’nin küresel ekonomi haritasındaki konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

İlk kez 2024 yılında Başbakan Barzani'nin vizyonuyla kurulan Kurdistan House, Kürdistan Bölgesi ve genel olarak Irak'ın potansiyelini uluslararası arenada sergileyen etkin bir platforma dönüştü.

Bu proje, Bölge'nin ekonomik kapasitesini dış dünyaya aktaran bir köprü vazifesi görürken; Kürdistan Bölgesi'ni yatırım, inovasyon ve küresel ortaklıkların geliştirilmesi için elverişli bir merkez olarak tanıtıyor.

Merkezin vizyonu; bölgesel istikrara ve küresel ilerlemeye aktif katkı sunan, güçlü ve gelişmiş bir Kürdistan inşa etmektir.

Kurdistan House, sonuç odaklı diyaloglar ve fikir alışverişleri yoluyla, hem bölgenin hem de dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklara ortak çözümler üretmeyi ve karşılıklı anlayış ufkunu genişletmeyi taahhüt etmektedir.

Öte yandan Davos 2026 etkinlikleri kapsamında, Başbakan Barzani'ye üst düzey bir hükümet heyetinin yanı sıra, özel sektörden çok sayıda yatırımcı da eşlik ediyor.

Başbakan Barzani’nin, Kurdistan House’da devlet başkanları, küresel karar vericiler, iş insanları ve önde gelen ekonomistlerle bir dizi stratejik görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Özel sektör heyetinin katılımı, yabancı yatırımcılarla doğrudan temas kurulması ve onların Kürdistan Bölgesi'ndeki sanayi ve tarım gibi kritik sektörlere yönlendirilmesi açısından hayati bir adım olarak değerlendiriliyor.

Forum süresince her gün konuklarını ağırlayacak olan Kurdistan House, geleneksel Kürt misafirperverliğinin bir simgesi olarak "Kürt çayı" ikramıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Merkez, bölgesel ve küresel fırsatların tartışıldığı açık bir diyalog ortamı sunuyor.