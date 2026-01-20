Sudani'den Şaraa'ya: Suriye'deki tüm toplulukların hakları korunmalı

5 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, bölgedeki güvenlik durumu ele alındı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Ahmed Saraa'nın bugün (20 Ocak 2026 Salı) Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi telefonla aradığı belirtildi.

Açıklamaya göre ikili Suriye'deki mevcut durumu ve ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarını görüştü.

Sudani, Irak'ın Suriye'de güvenlik ve istikrarı koruma konusundaki kararlılığını yineleyerek, krizin çözümü için "diyalogun" önemini vurguladı. Ayrıca bunun "Suriye halkının tüm topluluklarının haklarını güvence altına almayı ve devletin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumayı" sağlayacağını belirtti.

Ahmed Şaraa ise, ülkesinin iki ülke arasındaki sınırda güvenliği koruma kararlılığını ifade ederek, Irak Hükümetinin bu konudaki çabalarını ve önlemlerini övdü.

Şaraa ayrıca, özellikle sınırların korunması ve DAİŞ'e karşı mücadelede Irak ve Suriye arasında koordinasyonun güçlendirilmesine işaret etti.