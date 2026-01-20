Türkmen Reform Partisi: Suriye'deki Kürtlerin hakları korunmalı

6 saat önce

Türkmen Reform Partisi (TRP), Suriye Arap Ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirerek, Suriye'deki Kürtlerin ve diğer tüm toplulukların haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

TRP, bugün (20 Ocak 2026 Salı) yaptığı açıklamada, Rojava'da Suriye Arap Ordusu ile SDG arasında devam eden çatışmalardan duyduğu derin endişeyi ifade etti.

Savaş ve çatışmanın hiçbir sorunu çözmeyeceğini kaydeden TRP, sadece durumu daha da karmaşıklaştıracağını vurguladı.

ABD'yi ve tüm uluslararası güçleri istikrarı koruma, DAİŞ'in yeniden ortaya çıkmasını önleme ve gerilimlerin daha da tırmanmasını engelleme görevini yerine getirmeye çağıran TRP, Suriye'deki Kürtlerin ve diğer tüm toplulukların haklarının korunması gerektiğinin altını çizdi.