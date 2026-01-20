Trump: Kürtler müttefiklerimiz ve onları korumaya çalışıyoruz

5 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Kürtleri iyi bir müttefik olarak nitelendirdi ve onları koruma çabalarına devam etmenin gerekliliğini vurguladı.

Donald Trump, 20 Ocak 2026 Salı günü düzenlediği basın toplantısında Kürtlerle ilgili açıklamalar yaptı.

Kürtleri iyi bir müttefik olarak nitelendiren Trump, "Kürtleri seviyorum ve onları korumaya çalışıyoruz, onlar bizim iyi müttefiklerimiz." dedi.

Kürtlerin çok petrolleri olduğuna işaret eden Trump, "Bunun bizimden ziyade kendileri için faydaları var." ifadesini kullandı.