Şaraa'dan Başkan Barzani'ye: Suriye'de Kürtlerin siyasi ve medeni hakları korunmakta

2 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, Başkan Mesud Barzani ile telefonda görüştü; bölgedeki son gelişmeler ve Kürt halkının haklarının korunması ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Ahmed Şaraa’nın Başkan Barzani’yi telefonla aradığını bildirirken, görüşmede barış ve güvenliğin tesisi ile sorunların çözümü için uygun yolların bulunması amacıyla sürekli koordinasyonun önemine vurgu yapıldığını aktardı.

Açıklamaya göre Ahmed Şaraa görüşmede Suriye'deki Kürtlerin tüm ulusal, siyasi ve medeni haklarının güvence altında olduğunu teyit etti.

Buna karşılık Başkan Barzani, Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki son anlaşmaya desteğini belirterek, bu adımı önemli ve olumlu olarak nitelendirdi.

Ayrıca taraflar, bölgede barışı ve genel çıkarları garanti altına almak, anlaşmazlıkları çözmek ve herkesin çıkarına hizmet edecek şekilde istikrarı güçlendirmek için aralarındaki istişare ve ortak koordinasyon sürecinin devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Bu telefon görüşmesi, bölgenin hassas bir süreçten geçtiği ve istikrarlı bir ülke çerçevesinde çatışmaların önlenmesi ve bileşenlerin anayasal haklarının sağlanması amacıyla Şam ile Kürt taraflar arasında siyasi bir uzlaşıya varma çabalarının yoğunlaştığı 20 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirildi.