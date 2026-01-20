Sudani ve Mazlum Abdi'den telefon görüşmesi: Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı

5 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye'de teröristlerin hapishanelerden kaçmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Muhammed Şiya Sudani'nin, bugün (20 Ocak 2026 Salı) SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre görüşmede Suriye'deki gelişmeleri görüşen ikili, durumun bölgedeki ve Irak'taki güvenlik ve istikrar üzerindeki etkisini ele aldı.

Irak Başbakanı, Suriye'deki tüm toplulukların haklarını güvence altına almak ve ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini korumak için bu hassas aşamada "diyalog ve müzakerenin" güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sudani ayrıca Suriyede teröristlerin hapishanelerden kaçmasının önlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.