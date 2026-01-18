Davos Zirvesi bugün başlıyor: 5 ana gündem maddesi tartışılacak

1 saat önce

Dünyanın en önemli ekonomi ve politika zirvelerinden biri olan 56. Dünya Ekonomik Forumu, bugün İsviçre'nin Davos kasabasında kapılarını açtı. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayan ve 23 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan zirveye, 1.000'den fazla devlet başkanı, hükümet yetkilisi ve küresel lider katılıyor.

Başbakan Mesrur Barzani Davos'ta

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani de küresel karar vericilerin bir araya geldiği bu kritik zirveye katılım sağlıyor. Başbakan Barzani’nin, forum kapsamında devlet başkanları, uluslararası liderler ve dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla bir dizi üst düzey stratejik görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Katılımcıların küresel sorunlara yönelik çözüm önerilerini masaya yatıracağı zirvenin kulislerinde, hükümetler ve çok uluslu şirketler arasında ekonomi ve güvenlik alanlarında onlarca yeni anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Zirvenin 5 Ana Gündem Maddesi

Forum bu yıl, küresel belirsizliklerin gölgesinde beş kritik soruya yanıt arıyor:

1. Rekabetçi Bir Dünyada İş Birliği ve Diplomasi

Zirvenin ilk teması, "Rekabetle dolu bir dünyada kolektif hareket etmek mümkün mü?" sorusuna odaklanıyor. Küresel güçlerin nüfuz mücadelesi ve değişen güç dengeleri arasında; şirketler, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları için ortak bir çalışma zemini oluşturulması hedefleniyor.

2. Yeni Ekonomik Büyüme Modelleri

İkinci başlıkta, "Yeni büyüme kaynaklarının keşfi" tartışılıyor. Jeopolitik gerilimler ve savaşlar nedeniyle küresel ticaretin zorlaştığı, ülkelerin ekonomiyi bir yaptırım silahı olarak kullandığı bu dönemde, hem hükümetler hem de özel sektör için sürdürülebilir çıkış yolları aranıyor.

3. Yapay Zeka Çağında Beşeri Sermaye

Teknoloji ve özellikle yapay zekanın iş gücü piyasasına etkileri, "İnsana yatırım" başlığı altında ele alınıyor. Forum verilerine göre önümüzdeki beş yıl içinde küresel işlerin %22'sinin yapay zeka entegrasyonuyla dönüşüme uğraması bekleniyor. Bu kapsamda, istihdam kayıplarını önlemek ve bireysel yetenekleri geliştirmek adına atılacak adımlar değerlendirilecek.

4. İnovasyonun Sorumlu Yayılımı

Dördüncü tema, "İnovasyonun ölçeklendirilmesi ve sorumlu kullanımı" üzerine yoğunlaşıyor. Yapay zekanın hızlı yükselişinin toplumsal yapı, çevre ve endüstriyel politikalar üzerindeki riskleri tartışılırken; ülkelerin özellikle veri gizliliği ve bilgi güvenliği konusundaki regülasyon talepleri gündeme getirilecek.

5. İklim ve Refah Dengesi

Son olarak forum, "Gezegenin sınırları dahilinde refahın inşası" konusunu masaya yatırıyor. İklim değişikliğinin ekonomik altyapı, gıda güvenliği ve ekosistem üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı, çevre dostu ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri tartışılacak.