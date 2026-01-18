Dünyanın teknoloji ve yapay zeka devleri Davos’ta
56. Dünya Ekonomik Forumu, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü İsviçre'nin Davos kasabasında başlıyor. Yüzlerce devlet başkanı, lider ve diplomatın yanı sıra; teknoloji ve yapay zeka dünyasına yön veren onlarca uzman ve sektör temsilcisi de zirvede yerini alacak.
Forumda dikkat çeken teknoloji liderleri, yapay zeka öncüleri ve yatırımcıların listesi şöyle:
Dev Teknoloji ve Yapay Zeka Şirketlerinin Liderleri
Satya Nadella – Microsoft
Jensen Huang – NVIDIA
Demis Hassabis – Google DeepMind
Dina Powell McCormick – Meta
Yapay Zeka Modelleri ve Robotik Dünyasının Öncüleri
Sarah Friar – OpenAI
Dario Amodei – Anthropic
Arthur Mensch – Mistral AI
Alex Karp – Palantir Technologies
Bret Taylor – Sierra
Peggy Johnson – Agility Robotics
Akademisyenler ve Araştırmacılar
Prof. Yoshua Bengio – Montreal Üniversitesi
Yuval Noah Harari – Varoluşsal Risk Araştırmaları Merkezi
Eric Xing – Mohamed bin Zayed Yapay Zeka Üniversitesi (MBZUAI)
Küresel Yatırım ve Teknoloji Liderleri
Haldun Halife el-Mubarek – Mubadala
Peng Xiao – G42