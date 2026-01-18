Davos 26 Ekonomi

Dünyanın teknoloji ve yapay zeka devleri Davos’ta

56. Dünya Ekonomik Forumu, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü İsviçre'nin Davos kasabasında başlıyor. Yüzlerce devlet başkanı, lider ve diplomatın yanı sıra; teknoloji ve yapay zeka dünyasına yön veren onlarca uzman ve sektör temsilcisi de zirvede yerini alacak. 

Forumda dikkat çeken teknoloji liderleri, yapay zeka öncüleri ve yatırımcıların listesi şöyle:

Dev Teknoloji ve Yapay Zeka Şirketlerinin Liderleri

Satya Nadella – Microsoft

Jensen Huang – NVIDIA

Demis Hassabis – Google DeepMind

Dina Powell McCormick – Meta

Yapay Zeka Modelleri ve Robotik Dünyasının Öncüleri

Sarah Friar – OpenAI

Dario Amodei – Anthropic

Arthur Mensch – Mistral AI

Alex Karp – Palantir Technologies

Bret Taylor – Sierra

Peggy Johnson – Agility Robotics

Akademisyenler ve Araştırmacılar

Prof. Yoshua Bengio – Montreal Üniversitesi

Yuval Noah Harari – Varoluşsal Risk Araştırmaları Merkezi

Eric Xing – Mohamed bin Zayed Yapay Zeka Üniversitesi (MBZUAI)

Küresel Yatırım ve Teknoloji Liderleri

Haldun Halife el-Mubarek – Mubadala

Peng Xiao – G42

 
