2 saat önce

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etme planını hayata geçirmesi, turizm acentelerini ve gruplarını Iraklı gençleri savaşa göndermek için etkili bir araç haline getirdi.

Iraklı gençlerin Ukrayna karşısında savaşmasına neden olan süreç, turist vizesi almaktan orduda askeri sözleşmelere kadar uzanıyor. Bağdat’ta yetkililer çatışmada tarafsızlıklarını ilan etmiş olsa da; Irak, diğer birçok Asya ve Afrika ülkesi gibi, Rus ordusu için bir insan kaynağı haline geldi.

Güvenlik ve Savunma Komitesi Üyesi Eskender Wetut’un da aralarında bulunduğu milletvekillerinin açıklamalarına göre Iraklı gençlerin Ukrayna’ya karşı Rus saflarında yer almasının temel etkeni ideoloji değil, ekonomi.

Eskender Wetut, “Özellikle gençler arasında işsizlik oranının yüzde 35'lere ulaştığı bir ülkede, 500 ila 3 bin dolar arasında maaş ödenmesi gençler için cazip bir fırsat.” dedi.

Ekonomist Cafer Ziyara ise bu olgunun Irak'ın ekonomik politikasındaki zayıflıktan kaynaklandığını söylüyor.

Gençlerin, ticari abartılar ve şoför veya aşçı olarak istihdam ya da farklı iş fırsatları gibi yanıltıcı vaatlerle kandırıldığı, gerçekte savaşın ön saflarında savaştırıldığı söylentiler arasında.

Tahminlere göre binlerce Iraklı genç Rus ordusu saflarında yer alıyor. Çatışmalarda yaklaşık 200 genç hayatını kaybetti.

Irak'ın Ukrayna'daki savaşa müdahil olmasının hassas siyasi ve güvenlik sonuçları bulunmakta. Tehlike yalnızca gönüllülerin ölümlerinde değil, aynı zamanda askeri uzmanlık ve savaş ideolojisi edinmiş militanların geri dönme olasılığında da yatmaktadır; bu da yeni bir iç istikrarsızlık dalgasına kapı açabilir.