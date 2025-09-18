Suudi Arabistan ve Pakistan Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması'na imza attı

1 saat önce

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Suudi Arabistan’a düzenlediği resmi ziyaret sırasında Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması imzalandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre ülkeyi ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şerif, Bin Selman ile başkent Riyad'daki Yemame Sarayında bir araya geldi.

Heyetlerin katıldığı resmi görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi ve stratejik ilişkiler ile bir dizi ortak çalışma alanları gözden geçirildi.

Görüşmede, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırının, her iki ülkeye yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği vurgulandı.

Öte yandan Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) ise iki kardeş ülke arasındaki iş birliği ve bunların geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı görüşmede, son bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığını kaydetti.

İki ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık sekiz yıldır süren ortaklık ve kardeşlik bağları, İslami dayanışma ve ortak stratejik çıkarlar temelinde, iki taraf Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Her iki ülkenin, güvenliğini artırma, bölgede ve dünyada güvenlik ve barışı sağlama konusundaki ortak taahhüdünü yansıtan bu anlaşma, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin çeşitli yönlerini geliştirmeyi ve herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Anlaşma, her iki ülkeden birine yönelik herhangi bir saldırının her iki ülkeye yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini belirtmektedir."