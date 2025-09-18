Suriye Dışişleri Bakanı Washington'ı ziyaret edecek

2 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, İsrail ile ilişkiler ve Şam'a yönelik yaptırımları görüşmek üzere ABD'ye gidecek.

Axios’ta yer alan ve ABD'li milletvekilleri ve yetkililere dayandırılan habere göre Bakan Şeybani, ABD Kongresinde Suriye'ye yönelik yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması konusunu görüşmek üzere ABD'ye gidiyor.

Bu ziyaret, 25 yılı aşkın bir aradan sonra bir Suriye Dışişleri Bakanı'nın Washington'a yapacağı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Benzer bir ziyaretin sonuncusu, dönemin Suriye Dışişleri Bakanı Faruk Şaraa'nın İsrail ile barış görüşmeleri için Beyaz Saray'ı ziyaret ettiği Aralık 1999'da gerçekleşmişti.

Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Axios'a yaptığı açıklamada, perşembe günü Şeybani ve Senato'nun bazı üyelerinin bir araya gelerek Sezar ceza yasasının kalıcı olarak kaldırılmasını görüşmesinin beklendiğini ifade etti.

ABD'de Haziran 2020'de yürürlüğe giren Sezar yasası, özellikle enerji, inşaat ve finans gibi sektörlerde Esad rejimine ve onunla iş yapan herkese yaptırımlar getiriyor.

Şeybani’nin cuma günü Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de görüşmesi bekleniyor.

Axios daha önce, İsrail-Suriye arasında güvenlik anlaşmasına ilişkin görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu.