MSB: S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik yok

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin S-400 konusundaki duruşunun net ve değişmez olduğunu belirtirken, Türk askeri birliklerin Suriye’den çekilme olasılığının sınır güvenliğinin tamamen sağlanmasıyla değerlendirilebileceğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Daha sonra bakanlık kaynakları, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine dair basında yer alan iddialara ilişkin "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır.” açıklamasında bulundu.

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son durum kapsamında bölgede konuşlu Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorular üzerine de şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’de; ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye’den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur."