Yerlikaya: 51 DAİŞ şüphelisi yakalandı

2 saat önce

Terör örgütü DAİŞ’e üye olan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, DAİŞ’e üye olan, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüphelinin jandarma tarafından yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya operasyonların son iki haftadır Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Antep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Urfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta düzenlendiği kaydetti.

Söz konusu operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."