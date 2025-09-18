Ahmed Şaraa: İsrail ile görüşmelerimizin sonucu önümüzdeki günlerde belli olacak

1 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, İsrail ile görüşmelerinin sonucunun önümüzdeki günlerde belli olacağını belirtirken, “İsrail'in tutumları, ABD'nin Suriye'nin bütünlüğü ve istikrarına yönelik politikalarıyla uyuşmuyor." dedi.

Ahmed Şaraa, Şam'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ile görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu görüşmelerin sonucunun önümüzdeki günlerde belli olacağını kaydeden Şaraa, güvenlik anlaşmasının önemine dikkat çekerek, Suriye'nin hava egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

Birleşmiş Milletlere (BM) Suriye'deki durumu yakından takip etme çağrısı yapan Ahmed Şaraa, güvenlik konusunda İsrail ile anlaşmaları durumunda, farklı alanlarda da yeni anlaşmalar yapılma ihtimali olduğuna işaret etti.

Şaraa’nın açıklamasına göre İsrail ile herhangi bir barış görüşmesi yapılmadı ve ABD, Şam'a bu tür görüşmeler için herhangi bir baskı uygulamıyor.

Şam ve İsrail’in temmuz ayında varılan anlaşmayı uygulamaya çok yaklaştığını ancak Süveyda'daki olayların bu çabaları boşa çıkardığını söyleyen Ahmed Şaraa, “İsrail'in tutumları, ABD'nin Suriye'nin bütünlüğü ve istikrarına yönelik politikalarıyla uyuşmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İsrail basını, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin, İngiltere’nin başkenti Londra’da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile görüştüğünü aktardı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da görüşmede hazır bulunduğu kaydedildi.